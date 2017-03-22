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Survivor'da 9. haftanın elenen ismi belli oldu

22 Mart 2017 12:38

Survivor'da 9. kez gerçekleşen ada konseyinde, ünlüler takımında elemeye kalan Şahika, Sedat, Pınar ve Furkan'dan en az SMS oyunu alan Çılgın Sedat yarışmadan elendi. Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu karar sonrası şöyle konuştu: "Pınar'la ve sonrasında da Adem'le barakada konuşurken, "çok hissediyorum, bugün ben gideceğim" dedim. İçimde güzel bir huzur vardı. Binlerce insan var Survivor'a katılmak isteyen ve bu en'lerin Survivor'ıydı. 44 yaşında burada çok şey öğrendim. Gerçekten bir tane pirinç tanesinin ne anlama geldiğini öğrendim. Yüze bakılıp, "abi" denilip ama abi derken bile o saygısızlığı gördüm. Şöyle de bakıyorum yaşlılar eksiliyor sanki. Önce Tarık gitti Fatih gitti sonra ben. Allah kimseye kaza bela vermesin burada kalan. Benim gönüllüler takımıyla da herhangi bir büyük tartışmam kimseyle olmadı, herkese hakkım helaldir. Hiçbir sıkıntım yok. "Kimse namusumuza ekmeğimize el uzatmadıktan sonra" demmiştim o bile yanlış anlaşılmıştı. Olsun her şey çok güzeldi. Sizin söylediğiniz gibi geride mutlaka iz bırakmışızdır. Her şey herkesin gönlünce olsun. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

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