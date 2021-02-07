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Survivor'da isimleri karıştıran Doğan Keser yarışmacıları güldürdü; İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı!

Doğan Keser eleme adayı için gönüllüler takımından Aleyna'nın ismini yazdı

07 Şubat 2021 14:37

TV8'de yayınlanan Survivor'ın son bölümünde gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı. Ünlüler takımı eleme potası için bir adayı seçerken ilginç anlar yaşandı. Doğan Keser eleme adayı için gönüllüler takımından Aleyna'nın ismini yazdı. Bu anlar herkesi güldürdü.

Önce market ödülü için yarışan takımlar daha sonra dokunulmazlık mücadelesine çıktı.

İki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. Oyunu kaybeden ünlüler takımı ise konseyde eleme potasına bir kişiyi koymak için oylama yaptı.

Yarışmacılar tek tek gitmesini istediği kişiyi yazarken, Doğan Keser'in yazdığı isim herkesi şoke etti. Acun Ilıcalı yazılan isimleri açıklarken Aleyna'nın ismini gördü.

Fakat ünlüler takımında Aleyna isminde herhangi bir yarışmacı yarışmıyordu. İlayda'nın adını yazmak isterken Aleyna ismini yazan Doğan, herkesi güldürdü.

Öte yandan Ünlüler takımı ilk eleme adayı olarak Doğan Keser'i çıkardı. Doğan Survivor'a geçtiğimiz hafta gelmişti.

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