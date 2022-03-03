Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu

Survivor All Star'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, kelime oyununda yaptığı Fatih Sultan Mehmet gafıyla gündem oldu. Yarışmacılardan Aşkım'ın "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna Sercan Yıldırım "Köprü" cevabını verdi.

Oyunda "Kaftan" kelimesini anlatmaya çalışan Aşkım, padişah kelimesini kullanması yasak olduğu için "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusunu Sercan Yıldırım'a sordu. Eski futbolcunun bu soruya verdiği "Köprü" yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu. Bu cevap sonrası sunucu Murat Ceylan da kendisini gülmekten alamadı.