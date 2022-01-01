Survivor All Star 2022'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

01 Ocak 2022 10:43
Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.
İlk tanıtıma göre Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.
Gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı yer alacak.
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