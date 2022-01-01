T24 LogoT24 Logo
Haberler

Survivor All Star 2022'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Survivor All Star 2022, 15 Ocak'ta başlayacak

01 Ocak 2022 10:43

Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

İlk tanıtıma göre Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.

Gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı yer alacak.

 

Survivor 2022Survivor All Star 2022fragmanÜnlüler takımıgönüllüler takımı

Diğer Videolar

Kaldırımda motosilketiyle sürüklenerek yayaya çarptı

Ordu’da yamaç paraşütçüsü eğitim sırasında denize düştü

Maltepe’de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı

BM'nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı: Aslında sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir

Genç, Akşener'e gözleri dolarak anlattı: Dershaneye giriş çıkışta hiçbir şey alamaz olduk; her şey çok pahalı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24