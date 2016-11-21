Sürücüsüz aracın gözünden şehir trafiği

Sürücüsüz araç teknolojisinin önde gelen şirketlerinden Tesla, geçen ay, bundan sonra ürettiği tüm araçların sürücüsüz araç teknolojisiyle donatılı hâlde geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından şirket, Model 3 isimli sürücüsüz araçlarından birinin şehir içindeki performansını gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde aracın tüm farklı açılardan etrafı izleyen kameraları ve bu kameraların gördüklerini nasıl işlediğini anlatan video, aracın yoldaki trafik işaretlerine dahi başarıyla uyduğunu gösteriyor.