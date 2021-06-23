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Sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobil fırına girdi

23 Haziran 2021 09:21

Zonguldak'ta bir sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu aracını park edip fırına girdi. Bir anda kayan otomobil fırının içine girdi. Dükkanda panik yaşanırken, olay anı anbean kameraya yansıdı.
 
Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan fırında meydana gelen olayda, bir sürücü otomobilini fırının önüne park etti. Sürücünün otomobilden inmesi ile birlikte bir anda hareket eden araç fırına girdi. 
 
Kaza anında dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.
otomobil fırına girdiZonguldak

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