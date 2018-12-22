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Sürücü fren yerine gaza bastı, otomobil duvarda asılı kaldı

22 Aralık 2018 20:17

Adıyaman'da, sürücüsü fren yerine gaza basan otomobil, bahçe duvarında asılı kaldı. Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki oturan Şeyma A., 02 AAJ 044 plakalı otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarı ile park etmek istediği alanda asılı kaldı. Kazada hafif yaralanan Şeyma A., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza anı site içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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