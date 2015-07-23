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Suruç'ta katledilenlerin patlamadan önceki son görüntüleri...

23 Temmuz 2015 17:38

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen canlı bombalı saldırının öncesinde çekilen görüntüler ortaya çıktı. Patlamadan yaklaşık bir saat önce kaydedilen görüntüler, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Murat Erişmiş tarafından çekildi. Üniversite gazetesi Görünüm'ün muhabiri olarak Suruç'a giden Erişmiş'in çektiği görüntülerde, Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde kahvaltı yapan gençler bulunuyor. Görüntülerde ayrıca Kobanê'ye götürülmek üzere toplanan yardımlar ve kolileri de göze çarparken, patlamanın ardından basına 'son fotoğraf' olarak yansıyan fotoğrafın da o dakikalarda çekildiği görülüyor.

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