Suriyeliler Türkiye hakkında ne düşünüyor?

Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler 2011 yılında kesildi. Şam'ın kontrolündeki bölgelerde yaşamaya devam eden Suriyelilerin günlük hayatlarında en çok konuştuğu konular arasında Türkiye de bulunuyor.

Turist olarak Türkiye'ye gitmek isteyen Durra, Türk dizilerini artık izlemeyen Tahani, İstanbul'da yaşamış olan Murtaza ve 40'a yakın Türkçe eseri Arapçaya kazandıran Ahmed İbrahim...

DW Türkçe'den Hediye Levent, Suriye'de yaşayan Suriyelilerin Türkiye hakkındaki düşüncelerini sordu.