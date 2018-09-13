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Suriyeli fabrika işçisi, evinde ölü bulundu

13 Eylül 2018 19:05

Konya'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Suriyeli Fevvaz El İbrahim (55), evinde ölü bulundu. Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Soğukpınar Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada çalışan Fevvaz El İbrahim, sabah işten geldikten sonra yaşadığı tek katlı müstakil evde uyudu. Eve gelen yakınları, Fevvaz El İbrahim kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi. Komşularında yardımıyla kapı kırılarak içeriye girildi. Fevvaz El İbrahim'i hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fevvaz El İbrahim'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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