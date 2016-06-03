Suriyeli çocuğun kendi çizgileriyle Fransa'ya göçü...

Bu, tek başına hayatta kalma mücadelesi veren 16 yaşındaki Suriyeli bir göçmen çocuğun hikayesi... Tek başına kaçış yoluna düşen çocuklardan on binlercesinin kaybolduğu düşünülüyor. Birçoğu çetelerin, insan kaçakçılarının eline düşüyor. Yüzlercesi de 'Vahşi Orman' Calais'ye gidiyor, orada aylarca çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Hayatlarını riske atma pahasına kamyonların arkasına atlayıp İngiltere'ye geçmeye çalışıyorlar. Suriye'den bir başına çıkıp 'Vahşi Orman' olarak bilinen Fransa'daki göçmen kampı Calais'ye giden ve BBC'nin bu video için adını 'Ömer' olarak verdiği bu çocuk kaçışını anlatmak yerine çizgilerine yansıttı.