“Suriye’ye dönsünler”: Söylemesi kolay yapması zor

T24 Video Haber

Türkiye'de siyasetin ana gündemi olan sığınmacı sorununu yorumlayan T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç, "İmkansız değil ama zor duruyor. Birincisi zorla gönderme imkanınız yok çünkü bir grup burada artık sistemini, düzenin kurmuş. İkincisi gönlü gitmek istese de korkuyorlar. Çünkü çoğunluğu Beşar Esad’ın gözünde muhalif ve giderlerse bir şekilde Esad’ın gazabına uğrayacaklarını düşünüyorlar. İlla ki, bir noktada Türkiye’nin Esad’ın temsilcileriyle masaya oturması gerekecek ancak Esad’ın çok gönüllü olacağını sanmıyorum" dedi.

T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş, T24 ekranlarında Türkiye'nin dış politika gündemini yorumladı. Programda, sığınmacı sorunu, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin sığınmacı işbirliğinin son durumu, Rusya-Ukrayna savaşı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Ankara'nın bu üyeliğe bakışı, Kosova’nın Avrupa Konseyi üyeliğine Sırbistan’ın tavrı, ABD'nin aynı haftada Yunanistan Başbakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı'nı ağırlaması başlıkları altında Türkiye'nin bu haftaki dış politkası konuşuldu.

Özellikle Zafer Partisi'nden gelen "sert çıkışların ardından sığınmacılar konusunda muhalefet ve iktidarın açıklamalarını sıklaştırdığını" söyleyen Metin Kaan Kurtuluş, uzmanların hemfikir olduğu "Göndeririz demek kolay da nasıl göndereceksin?" noktasına dikkat çekti.

"Ankara'nın Beşar Esad'la masaya oturması gerekecek"

Barçın Yinanç da sığınmacıların geri gönderilmesine dair "İmkansız değil ama zor duruyor. Birincisi zorla gönderme imkanınız yok çünkü bir grup burada artık sistemini, düzenin kurmuş. İkincisi gönüllü gitmek isteseler de korkuyorlar. Çünkü çoğunluğu Beşar Esad’ın gözünde muhalif ve giderlerse bir şekilde Esad’ın gazabına uğrayacaklarını düşünüyorlar. İlla ki, bir noktada Türkiye’nin Esad’ın temsilcileriyle masaya oturması gerekecek ancak Esad’ın çok gönüllü olacağını sanmıyorum.

Elini yükseltecektir, pazarlıkta el arttıracaktır ama kamuoyu şunu haklı olarak soruyor neden herkesle normalleşme var Esad’la yok? Çünkü hükümet de bilmiyor ki muhalefet de bunu ağzına pelesenk edecek" diye konuştu.

"Bir gün mülteci bir gün muhacir; Erdoğan’dan çelişkili mesajlar"

Hükümetin çelişkili Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili ifadeler kullandığına dikkat çeken Yinanç, "Bir gün mülteci diyor bir gün muhacir diyor. Bence burada bilinçi bir strateji var, kim ne duymak istiyorsa onu söylüyor. Bir gün "Bir milyon ev yapacağız göndereceğiz" diyor ertesi gün, özellikle kendi muhafazakar tabanına "Bunlar muhacir" diyerek dini duygularına hitap ediyor" ifadelerini kullandı.

AB - Türkiye sığınmacı işbirliği ne durumda?

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin sığınmacı işbirliğinin son durumunu yorumlayan Yinanç, "AB yardımları konusunda Türkiye elini iyi oynayamadı. Türkiye, AB ile bir anlaşma yapmıştı. 3+3'e ilave olarak, 2023'e kadar 3 milyar Euro daha verdiler. Bu son 3 milyar Euro da resmi. Hatta bu meblağı 1 milyarı tahsis edildi, geri kalan 2 milyar Euoro'nun tahsisatı, 2022 içinde tamamlanacak" yorumunu yaptı.