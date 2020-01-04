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Kadın muhtardan, iktidarın Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu'na: Barış Pınarı'na 'evet' demiştiniz!

04 Ocak 2020 15:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin Suriye politikasını eleştirdiği sırada bir muhtarın "'Barış Pınarı Harekâtı'na 'evet' dediniz" diye sorması üzerine "O ayrı, o noktada hayır diyemezsiniz" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki kadın muhtarlarla bir araya geldi.
 
Toplantıda yaptığı konuşmada AKP'nin Suriye politikasını eleştirerek "Türkiye ne elde burada? Suriye politikasının kazananı kim? Ben Orta Doğu bataklığına girmeyin dediğimde bana 'vatan haini' dediler" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerin üzerine de Kadıköy Yeldeğirmeni Muhtarı Sultan Aksu, "Ama Suriye tezkeresine 'evet' demiştiniz" diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu ise, Aksu'nun yanıtı üzerine şunları söyledi: 

"O ayrı, o noktada hayır diyemezsiniz. Orada çocuklarımız, askerlerimiz var. Sivil toplum örgütleri var... Suriyeli kadınlara ve çocuklara hizmet eden sivil toplum örgütleri var. Onların bir çatışma ortamında olmasını asla doğru bulmayız."

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