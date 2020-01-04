Kadın muhtardan, iktidarın Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu'na: Barış Pınarı'na 'evet' demiştiniz!

04 Ocak 2020 15:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin Suriye politikasını eleştirdiği sırada bir muhtarın "'Barış Pınarı Harekâtı'na 'evet' dediniz" diye sorması üzerine "O ayrı, o noktada hayır diyemezsiniz" dedi.
"O ayrı, o noktada hayır diyemezsiniz. Orada çocuklarımız, askerlerimiz var. Sivil toplum örgütleri var... Suriyeli kadınlara ve çocuklara hizmet eden sivil toplum örgütleri var. Onların bir çatışma ortamında olmasını asla doğru bulmayız."
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