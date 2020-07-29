T24 LogoT24 Logo
Haberler

Esenyurt'ta özel halk otobüsü, giyim kutusu ve reklam panosu ateşe verildi

29 Temmuz 2020 08:37

İstanbul Esenyurt’ta şüpheli bir şahıs özel halk otobüsünü, giyim kutusunu ve reklam panosunu ateşe verdi. Polis ekiplerinin kısa süre içinde yakaladığı şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yangın saat 05.00’da Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli erkek şahıs bulvar üzerinde park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş.'ye ait özel halk otobüsünü ateşe verdi. Şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşarak aynı yerin 200 metre ilerisinde bulunan bir giyim kutusunu ateşe verdi. Şahıs bir süre sonra bir reklam panosunu ateşe vererek kayıplara karıştı.

Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede dar alan çalışması yaparak şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

ETİKETLER

İstanbul Esenyurtözel halk otobüsüyangınşüheli şahıs

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Eylül 2020

Acun Ilıcalı'dan hayranına ev ziyareti

Mithat Sancar: HDP ile Demirtaş arasında ayrılık veya fesat yaratmaya yönelik girişimler beyhudedir

İnşaat işçileri 'podyuma' çıktı; "Kameraman arkadaş müthiş"

ABD’de devriye gezen polis aracına silahlı saldırı

Ankara'daki kum fırtınasını anlattı: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!...

Velilerin karşısına atletle çıktı!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Çin'in Londra Büyükelçiliği'nde "porno beğenme" tartışması...

Sağlık Bakanı Koca'dan Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilen videoya ilişkin...

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'tehdit' açıklaması...

Olay TV’nin sahibi Çağlar, Fatih Altaylı'nın köşesindeki ifadeyi yalanladı: “Gazetecileri...

SPK'nın borsadan altı ay men ettiği kullanıcı Twitter'dan paylaşımlarla 'bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!...

Velilerin karşısına atletle çıktı!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24