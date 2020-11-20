'Supernatural'dan final; başrol oyuncuları Jared Padalecki ve Jensen Ackles'dan veda konuşması...

15 sezon süren 'Supernatural' final yaptı. Dizinin son bölümünde bir araya gelen başrol oyuncuları Jared Padalecki ve Jensen Ackles da sosyal medyada paylaşılan veda konuşmalarında "Biz sadece size 15 sene boyunca yanımızda olduğu bizi desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyoruz, bu bizim için büyük bir onur. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz, siz olmasaydınız bugün burada olmazdık" dediler.

Kurgusal korku dizisi Supernatural ilk 13 Eylül 2005 yılında The WB kanalında yayınlandıktan sonra The CW kanalına geçmişti. Daha sonra farklı kanallarda da yayınlanmaya devam etmişti. Dizi 19 Kasım 2020'de final bölümüyle sonlanmıştı.