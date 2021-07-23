T24 LogoT24 Logo
Haberler

Süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi

23 Temmuz 2021 09:58

Ukrayna’da bir süpermarket zinciri, ilginç bir reklam denemesi gerçekleştirerek, uzaya kendi ismiyle çorba ve ekmek gönderdi.

Ukrayna’da bir süper marketler zinciri, markasına ve Ukrayna kültürüne dikkat çekmek amacıyla ilginç bir reklam kampanyasına imza attı.

Silpo adlı süpermarket zinciri, uzaya kapalı kutuda çorba ve ekmek gönderdi. Çorba ve ekmek, yerden 30 bin metre yüksekliğe çıkarak stratosfer katmanına kadar ulaşırken, reklam sosyal medyada gündem oldu. Kapalı kutu içerisinde Ukrayna’nın meşhur Borsh çorbası ve ekmeğinin uzaya gönderildiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ukraynasüpermarket zincirireklam kampanyasıUzaya çorba ve ekmek gönderildiSilpo

Diğer Videolar

Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Yalnız dikkat et; kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin!

CHP'li Eren Erdem: İktidar değiştiğinde bana yapılanlar eğer bir Adalet ve Kalkınma Partili'ye yapılırsa gider o mahkemeye kendimi zincirlerim

Kılıçdaroğlu, "Saray da görsün diye yeniden paylaşıyorum" diyerek afet bölgelerinde CHP'li belediyelerin çalışmalarını paylaştı

Akşener: Karış karış gezdiğim Anadolu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından bir ses yükseliyor, millet bizi çağırıyor

42 yıldır tutsak olan balina kafasını vura vura 'kendini öldürmeye' çalıştı

Bodrum'da iki grup arasında sopalı kavga

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24