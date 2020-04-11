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Sunucunun canlı yayında zor anları: Önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı

11 Nisan 2020 13:23

TVNET’te yayınlanan 'Nerede Kalmıştık' adlı programın sunucusu Erem Şentürk programında zor anlar yaşadı. Önce elektrik çarpan sunucu daha sonra düşme tehlikesi atlattı.

Önce elektrik çarpan, ardından düşme tehlikesi atlatan Erem Şentürk'ün bu duruma yorumu "Önce elektirk çarptı şimdi düştüm kafayı gözü yarıyordum. Bugün bu stüdyodan mübarek cuma günü sağ çıkarsam devam edeceğim haberleri sunmaya” şeklinde oldu.

Konuyla ilgili olarak TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu, “Merak eden seyircilerimiz ve takipçiler için zorunlu açıklama: Erem Şentürk'ün sağlık durumu gayet iyi, düşük voltajlı bir ortamda dinleniyor” açıklaması yaparken Şentürk de “İyiyim ben. Evet, sorun yok, iyiyim” dedi.

O anlar kameralara böyle yansıdı. 

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