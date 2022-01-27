Sunucu Bircan Bali, Ece Erken'in, eşinin ölüm haberini nasıl aldığını anlattı: O saatten itibaren saatlerdir Ece'ye kimse ulaşamıyor

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında aynı zamanda arkadaşı olan Ece Erken'in, eşinin ölüm haberini nasıl aldığını anlatan sunucu Bircan Bali, "O andan itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" dedi.

Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali Ece Erken'e saatlerdir ulaşmaya çalıştığını söyleyerek, "Herkes arkadaşımız Ece Erken'i merak ediyor. Biz de saatlerdir haber alamıyoruz" dedi.

TIKLAYIN - Ece Erken'in eşi, eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti