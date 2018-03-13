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Sundance'dan ödülle dönen Kelebekler'in fragmanı yayınlandı

13 Mart 2018 16:47

Sundance Film Festivali 2018'den “Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü” dönen “Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı. Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı “Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı. Sundance Film Festivali 2018'de “Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü” kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve Avrupa prömiyerini 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde yapan film, 30 Mart Cuma günü Türkiye'de vizyona girecek.

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