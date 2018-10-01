Sümela Manastırı'nda hazine bulundu söylentisi

TRABZON'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, tarihi yapı ile ilgili define söylentisi yayılmaya başladı. Manastırda, endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekibin sürdürdüğü restorasyonda hazine bulunduğu öne sürüldü. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da "Bu söylentiler tamamıyla uydurmadır" dedi. Söylentiler, manastırda define bulunduğunu konu alan 'Sümela'nın Şifresi-Temel' filmini anımsattı.