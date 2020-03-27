Sumağın Koronavirüs'e iyi geldiği iddialarının ardından vatandaş aktarlara koştu: "Çok kalabalık, üzerimize saldırıyorlar"

Sumağın yeni tip Koronavirüs salgınına karşı iyi geldiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aktar ve baharatçılarda yoğunluk yaşandı.

Aktarlar önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe uyarılarına da uymadığı görüldü.



Gıda dükkanı işleten Şeyhmus Karayağız, “İnternete girmişler birisi anlatmış. Şuanda yok satıyoruz" dedi.

Kilosunu 25 liradan sattıklarını ifade eden bir başka esnaf da satışların çok iyi gittiğini belirterek, "Allah’a çok şükür çalışıyoruz. Hepsini idare ediyoruz. Yalnız çok kalabalık, üzerimize saldırıyorlar. Kızıltepe, Mardin, Cizre, Silopi’de doludur" diye konuştu.