T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sultangazi’de zorla araca bindirilen kişiyi çevredekiler kurtardı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

27 Mayıs 2021 13:09

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavga sonrası, bir kişi zorla araca bindirilerek götürülmek istenince durumu fark edenler tarafından kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta pazar akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Huzur Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan bir kişi, karşı taraftakiler tarafından zorla araca bindirilerek olay yerinden götürülmek istendi. Zorla araca bindirilen kişinin arkadaşları ve mahalle sakinleri aracın hareket etmesini engelledi.

Daha sonra araca zorla bindirilen kişi araçtan indirildi ve sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

istanbulsultangazikaçırmazorlakurtardıkavga

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Temmuz 2021

‘Trumpsever’ AKP iktidarına, Trump karşıtı Büyükelçi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci: Damat siyaseten gizlenmiştir ama arkadan ülkeyi o yönetmeye devam ediyor

Erdoğan’dan 15 Temmuz videosu: Bayrak inmez, ezan dinmez, Türkiye geçilmez

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler Melih Bulu’nun görevden alınmasını "Kayyumşah" şarkısı ile kutladı

İmamoğlu: Terör örgütünün oluşma yolculuğu 15 Temmuz'da yaşadığımız hain girişimden daha önemli bir yere oturmaktadır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24