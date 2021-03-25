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Kamyonun altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza anı kameralara yansıdı

25 Mart 2021 14:11

İstanbul Sultangazi'de 08.15'de okula gitmek için evden çıkan 9 yaşındaki Suriyeli Yazan Afura (9) yoldan geçen bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara yansıdı. 

Küçük çocuk evinin karşısında bulunan Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'na gitmek için karşıya geçtiği sırada, yoldan geçen bir kamyonun altında kaldı. 

Afura, karşıya geçmeye çalışırken gelen kamyonu görünce durdu. Ardından kamyonun duraksadığını görünce tekrar yürümeye başlayan çocuk, tam o anda kamyonun tekrar hareket etmesi üzerine kamyonun altında kaldı. (İHA)

Çevredekilerin ikazıyla hemen kamyonu durdurup aşağı inen kamyon şoförü Uğur Çekici, yolda durdurduğu bir araçla küçük çocuğu hastaneye götürdü. Ancak Yazan Afura'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Ayrıca çevredeki bir vatandaş, okulun çevresinde hiçbir uyarı işareti olmamasını ve yetkililerin bu konuyla ilgili tedbir almamasını eleştirdi. 

 

 

 



 

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