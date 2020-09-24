Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler

İstanbul Sultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

Arnavutköy bağlantı yolunu kullanan düğün konvoyundakiler dün 13.45 sıralarında, Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde araçlarını durdurarak trafiği kapattı. Araçlarından inen gelin ve damat ile birlikte bir grup, davul ve zurna eşliğine halay çekti. Trafiğin yoğun seyrettiği yolda trafiği durdurup halay çekenlere diğer sürücüler kora çalarak tepki gösterdi. Halay çekenlerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.

İlçe Trafik Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen kişilere, `Trafiği Tehlikeye Düşürmek, Tehlikeli Araç Kullanmak ve Trafiği Gereksiz Yavaşlatmak, Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma ile maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle para cezası uygulandı.