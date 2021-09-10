Sultangazi'de "Adana Mahallesi" yıkıldı: Barakalarda yaşayan bazı vatandaşlar alkış tutarak oynadı

Sultangazi'de kamuya ait arazi üzerinde kurulan derme çatma baraka evler gelen şikayetler üzerine belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Sultangazi'de halk arasında "Adana Mahallesi" diye tabir edilen bölgede kamu arazisi üzerine kurulan barakalar, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşların şikayetleri üzerine Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler barakaları kaldırmak için çalışma başlattı. Yıkıma çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Çalışma sırasında barakalarda yaşayan bazı vatandaşların alkış tutarak oynadıkları anlar kameraya yansıdı.

Barakalardan çıkarılan vatandaşların, Sultangazi Belediyesi tarafından geçici olarak misafir evlerine yerleştirildiği öğrenildi.