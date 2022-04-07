Süleyman Soylu: Türkiye'de hırsızlık azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada Polis Haftası'nı kutlayan Soylu, rakam vererek Türkiye'de hırsızlığın azaldığını söyledi. Soylu, "2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır" diyerek, "Yankesicilik ve kapkaç, aynı periyotta tüm Türkiye'de yüzde 70 azalışla 27 bin 881'den 8 bin 470'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

Soylu, asayiş konularındaki verilere yer verdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Mesela, polis denilince ilk akla gelen asayiştir, hırsızlıktır. 2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır. Yankesicilik ve kapkaç, aynı periyotta tüm Türkiye'de yüzde 70 azalışla 27 bin 881'den 8 bin 470'e düşmüştür. Trafik hizmetlerinde tarihi bir dönüşüm yaşıyoruz. Trafik kazalarında can kaybı sayısını yüz bin nüfus başına 13'ten şu an için 6 seviyesine çekmeyi başardık. Dünyanın en önemli uyuşturucu rotalarının tam üzerinde bulunuyoruz. Buna rağmen yüksek bir kapasiteyle tarihin en yüksek uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz.

2019 yılında dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini, Avrupa'da yakalanan eroinin yüzde 62'sini Türkiye yakaladı. Madde bağlantılı ölümlerimiz 2017'de 941'di, bunu tedricen aşağı çektik ve 2020 rakamımız 314'tü, 2021 rakamımız 300'ün altında olacak. 15 Temmuz sonrasında uyuşturucu suçlarından tutuklu sayımız 36 bin kişiydi, bugün bu suçlardan tutuklu sayısı 104 bini aşmıştır."