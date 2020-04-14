Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı trollerin nasıl çalıştığını anlattı

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AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma tepki gösterenlere 'maaşlı troll' dedi. "Bir kısım maaşlı troller Kadın Kolları başkanımızın üzerine gittiğini görüyorum" diyen Çamlı, tartışmanın sosyal medyada gündem olmasının ardından Biz10 TV Youtube kanalına konuşarak "Sosyal medyada gündem olmak, etkileşim almak isteyen insanlar ofislerle bürolarla anlaşıyorlar. Onlara belli bir miktar da ödeniyor. Bunların tabi bazen ayarları kaçıyor" diye konuştu.

AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ile ilgili "Başarının nereden geldiğini,imkan&yetkileri kimin verdiğini,liderimiz Sn.Erdoğan’ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı" diye yazdı. Çam'ın yazdıklarına bazı AKP'lilerin tepki göstermesinin ardından AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da tartışmaya dahil olarak, "Bir kısım maaşlı troller Kadın Kolları başkanımızın üzerine gittiğini görüyorum. Hatırlattıkları davamızın ana ilkeleridir" dedi.

Yaşanan 'troll' tartışmasının sosyal medyada gündem olmasının ardından Biz10 TV Youtube kanalında yayınlanan Herkes İçin Gündem programına konuk olan Çamlı, tartışma ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben AK Parti içerisini kastetmedim. Trolün partisi olmaz, trolün maaşı olur. Bunlar bir ekip, çalışma yapıyorlar. Mesela daireler evler tutuluyor. Duyuyoruz bunları yani ben İstanbul çocuğuyum. Yapanlara da bir şey demiyorum ama bunun farkında olmak bilmek için söylüyorum" dedi.