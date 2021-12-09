Süleyman Soylu'dan sonra kürsüye çıkan Ahmet Şık: Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Meclis'teki Bütçe görüşmelerinde CHP'li Özgür Özel'in konuşması sırasında yaşanan kavganın ardından kürsüye TİP Milletvekili Ahmet Şık çıktı.

''Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız" diyerek sözlerine başlayan Şık, "Türkiye Sedat Peker'i konuşuyor. Sedat Peker'in iddialarına göre 360 kez suç işlenmiş. Kaç dava açılmış: 1 tane. Bir İçişleri Bakanı düşünün mafyanın suçlarını engellemesi gerekirken; mafya çıkmış bakanın suçlarını açıklıyor" diye konuştu.

"Patlayan bombalardan bahsedip, Efkan Ala'yı suçluyor. Peker'e resmi koruma verilmesinin sorumlusunun Selami Altınok olduğunu söyledi, FETÖ'cülük itham etti. Metin Külünk'ün ismini tartışmaya açtı, suç işledi" diyen Ahmet Şık, Soylu'nun tehditlerine bütçe görüşmelerinde de devam ettiğini belirtip şunları söyledi:

"Erdoğan'ın talimatı ile yapıldı her şey dedi. Envanter kayıtları bulunmayan Kalaşnikof'ların dağıtılmasıyla ilgili soruya 'Silah dağıtılması talimatını ben vermedim' dedi. Yani silahlar dağıtılmış, ama emri o vermemiş. Peki kim verdi emri? Açıklayacaksın. ByLock'çu vekillerin AKP sıralarından çıkması muhtemel.

Ben kimden hesap sorulacağını, niye sorulacağını söyleyeyim. KHK ile işten atılanlar için hesap vereceksiniz. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babanın hesabını vereceksiniz, evde saç kurutma makinesini açıp yoksulluktan ısıtamadığı çocuklarının kahrıyla intihar eden annenin hesabını vereceksiniz, bir sokakta resmi ve sivil faşistlerce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in, Medeni Yıldırım'ın, Kemal Kurkut'un hesabını vereceksiniz...''

Bu sırada Ahmet Şık'ın mikrofonu kapatıldı. Oturum başkanı "Sayın Şık süreniz tamamlandı" dedi.