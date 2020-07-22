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Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan garip çıkış: Mağazalar beni ib.e yapmak için uğraşıyor!

22 Temmuz 2020 08:51

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin köşe yazarı Süleyman Özışık'ın mağazalarda satılan pantolonların çoğunlukla dar olmasından şikâyetini dile getirdiği video sosyal medyada gündem oldu. Aynı konuşma sırasında İstanbul Sözleşmesi'ni de hedef alan Özışık, "İstanbul Sözleşmesi çıkarıldı, anamız ağladı" dedi. 

Bulduğu pantolonların dar olduğunu ve giydiğinde tayt gibi durduğunu söyleyen Özışık, "Pantolon alacam ulan beni zorla ib..leştirmeye çalışıyor mağaza. Çocuğum geçen sene dar dediği pantolona bu sene geniş diyor. Etrafıma bakıyorum kadın mı erkek mi, kadınla erkeği ayırt edemiyorum" ifadelerini kullandı. 

"İstanbul Sözleşmesi çıkarıldı, anamız ağladı ya"

Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'ni de hedef alan Özışık, "İstanbul Sözleşmesi çıkarıldı, anamız ağladı ya" diyerek devletin bu konuda bir şey yapması gerektiğini savundu. 

"Evlenip boşanma diye bir sektör oluştu. Kadını beyanı esastır diye bir şey çıktı. Ben bir kadın ile yalnız asansöre binmeye korkuyorum. Süleyman Özışık beni taciz etti dese direkt hapisteyim. Lanetliyoruz olmuyor, hakaret ediyoruz olmuyor, uyarıyoruz olmuyor. Devletin burada yapması gereken bir şey yok mu yani?" ifadelerini kullanan Özışık, konuyu daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirerek, "Biz her şeyi tamamen cumhurbaşkanının omzuna bırakmışız. Olana bitene kanunlar hükmünde bir müdahalemiz yok. Devlet bu ülkenin ahlakını da korumak zorunda değil mi kardeşim? Bu yönde kanun yok nizam yok. Buna karşı vatandaş tavrını ortaya koysun. Ne yapayım kardeşim gideyim birini mi döveyim ağzını burnunu mu kırayım?" diye konuştu. 

Özışık konuşamasının devamında imam hatip liselerinin niteliksiz olduğunu dile getirerek şöyle dedi: "Bir kişi çıkıp 28 Şubat döneminin imam hatiplerinin kalitesinde imam hatip var diyebilir mi? Yok. Ak Parti'den bir siyasetçi gitti kızlar dedi bizim size oy verme garantimiz yok biz Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Niye kardeşim bunlara ne öğretiyoruz biz? Oturuyoruz orada burada diyoruz bu gençlik nereye gidiyor."

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Süleyman Özışıkakpimam hatipcumhurbaşkanı erdoğan

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