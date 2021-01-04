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Suların çekildiği Ömerli Barajı'nda mahsur kalan yavru balıkları böyle kurtardılar

04 Ocak 2021 11:47

Yağış azlığı nedeniyle İstanbul'daki Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi yüzde16.87’ye kadar gerileyerek en düşük seviyesine ulaştı. Barajdaki suların metrelerce çekilmesiyle geride kalan su birikintilerinde on binlerce yavru balık öldü. Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı gönüllüleri yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı. Kuruyan Barajda yavru balıkları kurtarma operasyonu havadan görüntülendi.

Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da da kuruyan Ömerli Barajı'nın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Baraj sularının çekilmesiyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde “sazan, kefal, yayın, levrek, ” türlerinde on binlerce yavru balık mahsur kaldı. Su birikintilerinde oksijen yetmezliğiyle balıkların bir kısmı da telef oldu. İhbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibi harekete geçti. Ekipler su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları kepçeler ile yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu on binlerce yavru balık özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan yavru balıkları kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

“Yavru balıkların öldüğünü gördük”

Barajda yavru balıkların öldüğünü gören Fatih Ağırkan, "Ömerli Barajının kenarında vakit oldukça zaman geçiriyoruz. Baraj suyunun aşırı derecede çekilmesi sonucu öbek adı verilen su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde balık yavrularının öldüğünü gördük. Ekipler ve gönüller olarak yavru balıkları kurtarma operasyonu düzenledik. Pendik Belediyesine ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibine teşekkür ederim. Mahsur kalan on binlerce balığı ölmeden derin sulara bıraktık. Geleceğimize sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

“On binlerce yavru balığı derin sulara bıraktık”

Kuruyan barajda yavru balıkları kurtarma ekibinde görev alan Naim İbiş, “Ömerli Barajının Emirli bölgesinin tamamı geçtiğimiz aylarda suyla doluydu. Suların çekilmesiyle, oluşan su birikintilerinde yavru balıklar mahsur kaldı. Mahsur kalan on binlerce yavru balığı, belediye ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımızla kurtararak derin sulara bıraktık. İnşallah su sorunumuz en kısa zamanda çözülür” diye konuştu.

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