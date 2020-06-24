T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sular çekildi, bodrum katlar böyle görüntülendi

24 Haziran 2020 11:21

İstanbul Esenyurt’ta dün etkili olan şiddetli yağmurun ardından sel sularının bastığı bodrum katlarından sular çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte evlerin içerisindeki içler acısı durum ortaya çıktı. Vatandaşlar ise evlerine yeniden oturabilmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi’nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Sel sularının çekilmesi ile birlikte bodrum katta bulunan dairelerin içerisi görüntülendi. Odaların içerisinde bulunan dolapların ve eşyaların sel suları nedeni ile yıkıldığı ve dağıldığı görüldü. Bir markette ise onlarca gıda ürünü suyun üzerinde yüzerek, yaşanılan olayın dehşetini bir kez daha ortaya çıkardı. Öte yandan Esenyurt Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar dairelerin temizlenmesi için hummalı çalışma yapmaya başladı.

ETİKETLER

sular çekildibodrumesenyurtselyağış

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Beyrut'ta patlamanın yaşandığı alanı ziyaret etti

"Cumhurbaşkanı, Akşener üzerinden parlamenter rejime dönüşün yolunu mu arıyor?"

Çarşı merkezine inen arı kolonisi panik yarattı

Tartışma sırasında balkondan tencere atarken aşağıya düştü

5 isimli adam bu kez de kan grubuna isyan etti: Motor yağı gibi yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Elazığ'daki Kup çukurunun gizemi çözüldü...

TRT Haber'de ekonomi yorumu: "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Pamukkale Üniversitesi'nin açtığı ilanda kriterleri karşılayan tek kişi rektörün eşi...

Babası tarafından cinsel istismara maruz kalan Meliha Yıldız: Babam mahallenin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Elazığ'daki Kup çukurunun gizemi çözüldü...

TRT Haber'de ekonomi yorumu: "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24