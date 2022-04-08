Sulamada kullandıkları elektrikleri kesilen çiftçitler isyan etti: "Neredesin Tayyip Erdoğan, neredesin Tarım Bakanı?"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kazkeli köyünde çiftçilerin ekinlerini sulamakta kullandıkları elektrikleri kesildi.

Elektrik direkleri sökülmek istendi, köylüler ile jandarma karşı karşıya geldi.

Bir çiftçi, “Bu hükümete, bu devlete, bu sisteme yazıklar olsun. Neredesin Hüseyin Yayman, neredesin Tayyip Erdoğan, neredesin Tarım Bakanı? Çiftçinin hali bu mu? Bu mu insanlığınız? Türkiye Cumhuriyeti'ni ne hale düşürdünüz. Asker ile halkı karşı karşıya getiren bir hükümet daha gelmemiştir. Gelmeyecek de" diye isyan etti.