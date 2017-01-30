'Subliminal' mesaj verdiği iddia edilen o reklam 'Evet'çileri kızdırdı

Şu sıralarda televizyonlarda ve sosyal medyada sıkça dönen bir reklam 'Evet'çileri kızdırdı. Metro gross marketler zincirinin hazırladığı reklam filminde sürekli 'hayır' vurgusu yapılıyor. Bu hayır vurgusu reklam içerisinde 'Kolay beğenmeyenler' olarak aktarılıyor. Ancak reklamın Youtube, sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanmasından bu yana, bazı Twitter hesaplarından reklama tepki gösteriliyor. Reklamda "subliminal" bir mesaj vurgusu yapıldığı iddia ediliyor. Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkati tarafından fark edilemezler, ancak bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir. Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.