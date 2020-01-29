Su seviyesi düştü; minareden sonra evler de ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı suları altında kalan caminin minaresi ve evler su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı.

Sivas’in Hafik ilçesi Pusat köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen içme suyu ve sulama barajında 2008 yılından itibaren su tutulmaya başladı. Pusat köyü ve Maden köyü barajın su tutması ile tamamen sular altında kaldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana barajda su seviyesinin düşmesi ile sular altında kalan eski köy camisinin minaresi ortaya çıkmıştı. Son günlerde baraj sularının daha da çekilmesi ile Pusat köyü camisi minaresinin alemi ile şerefesi ve bazı evlerden kalan duvarlar ortaya çıktı. Baraj gölünün ortasında yapayalnız kalan minare ilginç bir görüntü oluşturdu. Yalnız minare havadan görüntülendi.

Köy muhtarı Ali Danagöz, suların çekildiğini ve sular altında kalan yapıların ortaya çıktığını ifade ederek, “1996 yılında kadastrodan geldiler. Baraja başladılar. 2008 yılında da barajın önünü tuttular. Köy sular altında kaldı. 3-5 ay barakalarda kaldık. Şuan sular çekildi. Minare şerefesiyle ortaya çıktı. Suyu açtıklarından dolayı yüksekte olan bazı yapılar ortaya çıktı. Su her zamanki seviyede kalsa yapılar gözükmüyor” dedi.