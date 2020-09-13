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Su altında evlilik teklifi; "Evet' dersen sarıl, 'hayır' dersen oksijenimi al git"

Bekir Gülcan, sevgilisi Hasibe Akın'a Antalya'da, su altında evlenme teklifi yaptı

13 Eylül 2020 12:18

Konyalı iş insanı Bekir Gülcan, öğretmen olan sevgilisi Hasibe Akın'a Antalya'nın Alanya ilçesinde, su altında evlenme teklifi yaptı.

Akın'dan 'evet' cevabını alan Gülcan mutluluk yaşadı. Bekir Gülcan, 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi öğretmen Hasibe Akın'a sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedi.

Akın ile birlikte Antalya'nın Alanya ilçesine giden Gülcan, bir organizasyon firmasıyla anlaşarak sevgilisine su altında evlilik teklifi yaptı.

Hasibe Akın suya dalış yaptığında 'Karagözlüm benimle evlenir misin? Evet dersen sarıl, hayır dersen oksijenimi al git' yazılı pankart açıldı. Bu sırada Akın'ın yanına gelen Gülcan, yanında getirdiği yüzüğü çıkararak evlilik teklifinde bulundu.

Akın, evlenme teklifini kabul ederek Gülcan'a sarıldı. Gülcan da evlilik yüzüğünü Akın'ın parmağına taktı.

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