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STV dizisindeki sahneye sosyal medyada 'Karlov suikastı' benzetmesi

28 Aralık 2016 14:24

Fethullah Gülen cemaatinin yayın organlarından olan, 15 Temmuz sonrası ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Samanyolu TV'de 2 yıl önce ekranlara gelen 'Nizama Adanmış Ruhlar' dizisindeki bir sahne, sosyal medyada Rus Büyükelçi Karlov suikastı ile ilişkilendirildi. İktidara yakın medya tarafından "Büyükelçi suikastı STV dizisinde birebir sahnelenmiş" başlıklarıyla haberleştirilen dizinin Aralık 2014'te yayınlanan 89. bölümünde bir büyükelçiye suikast girişiminde bulunuluyor. Suikast girişimi, büyükelçinin Ankara'da bir sergiyi ziyarete geldiği esnada gerçekleşiyor. Rus Büyükelçi Karlov da Ankara'daki bir fotoğraf sergisinde yaptığı konuşma sırasında öldürülmüştü. Dizide, suikast girişimi polisin müdahalesiyle başarısız sonuçlanırken, suikastı planlayan ekibin "Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak gerekirse öleceğiz" sözlerinin, Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "Ben buradan sağ çıkmayacağım" ifadesiyle benzeşmesi hatırlatıldı.

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