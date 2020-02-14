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Stranger Things'in 4. sezon yeni tanıtım videosu yayınlandı: Burası kesinlikle ama kesinlikle Hawkins değil

14 Şubat 2020 17:31

Dizi ve film platformu Netflix'in bilm kurgu - korku türündeki orjinal dizisi Stranger Things'in 4. sezonuna ilişkin yeni bir video yayınlandı. Netflix Türkiye tanıtımı 'Burası kesinlikle ama kesinlikle Hawkins değil' notuyla paylaştı. 

Dizinin yeni sezonunun yaz aylarında yayınlanacağı tahmin ediliyor. 

Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretildi. 

Temmuz 2016'da yayınlanan ilk sezonda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine ana kadroda, Noah Schnapp ve Joe Keery yardımcı rollerde yer aldı.

İkinci sezonda, Schnapp ve Keery ana kadroya dâhil olurken Sadie Sink, Dacre Montgomery, Sean Astin ve Paul Reiser ise diziye katıldı.

Stranger Things'in konusu

Küçük bir kasabada bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıktı. 

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçiyor.

Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

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