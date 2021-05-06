Stranger Things dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı

Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunun tanıtım fragmanını yayınladı.

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’in yeni sezonu için hazırlıklar devam ederken tanıtım fragmanı geldi. 4. sezonun pandemi nedeniyle ara verilen çekimlerine ekim ayında başlanmış, çekimlerin yeniden başlamasının ardından yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ve karakterlerine dair ilk detaylar da paylaşılmıştı.

Ne olmuştu?

Stranger Things’in 3. sezonunda, ana karakterler Upside Down’dan gelen canavarlarla karşı karşıya gelmiş; sezon sonunda Hopper’ın başına gelenlerin ardından Byers Ailesi, yanlarına Eleven’ı da alarak Hawkins’ten ayrılmaya karar vermişti. Mike, Dustin ve Lucas ise Hawkins’te kalmıştı.