Stockholm'deki kamyon dehşeti sonrası ilk görüntüler

İsvaç'in başkenti Stockholm'de bir kişi kamyonla kalabalığın arasına daldı. Yaralılar var. Yaşanan dehşetin ardından insanların kaçışmaları kameralara yansıdı. Olayın detayları henüz açıklanmasa da IŞİD Avrupa kentlerinde son aylarda benzer saldırılar düzenledi. Temmuz 2016'da Fransa'nın Nice kentinde Fransız İhtilali'nin yıl dönümünde düzenlenen Bastille Günü kutlamalarında bir kişi kamyonla kalabalığa dalmış, 84 kişi ölmüştü. Aralık 2016'da da Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen benzer saldırıda da 12 kişinin öldü.