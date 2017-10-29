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STK'lar ve hayvanseverlerden Eyüp Belediyesi önünde eylem

29 Ekim 2017 17:35

Geçen günlerde Meclis gündemine de taşınan Eyüp Sultan ilçesinde sokak köpeklerinin oklu iğnelerle vurularak toplandığı ve bazılarının yaşamını yitirdiği iddiaları üzerine birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve yüzlerce hayvansever bugün (29 Ekim 2017) Eyüp Belediyesi önünde toplandı. Aralarında Yonca Evcimik ve Leman Sam'ın da bulunduğu pek çok ünlü ismin katılarak destek verdiği eylemde Eyüp Belediyesi ıslıklar çalınarak protesto edildi. Bir hafta süre içerisinde 300'e yakın köpeğin belediye tarafından toplatıldığını öne süren hayvanseverler, bu hayvanların nereye götürüldüğüne ilişkin belediyeye yönelttikleri soruların karşılıksız kaldığını ifade etti.

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