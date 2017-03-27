Stanford Üniversitesi'nden, 'Kuyu' köpek için 'robotik kol' geliştiren fen lisesine ziyaret

Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuarı Direktörü Prof. Dr. Oussama Khatib, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'ni ziyaret etti. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Dereseki Köyü'nde kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 'robotik kol' geliştiren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı gösterdikleri çaba nedeniyle takdir toplamıştı. Kuyu köpeğin kurtarılma hikâyesini duyduktan sonra Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lise'sini ziyaret etmeye karar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Oussama Khatib, "Kuyu köpeğin kurtarılma hikâyesini duyduktan sonra zaten 4 yıl önce de ziyaret ettiğim Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Kampüsünü, öğrencilerle tanışmak ve onları kutlamak adına tekrar ziyaret etme kararı aldım" dedi. "Bu okulun gerek konsept olarak gerek yaptıkları çalışmalarla özel olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Khatib, "Önceki ziyaretimde gördüğüm bilim ve teknoloji kısımlarının yanında hem girişimcilik açısından hem de sosyal sorumluluk açısından bu okulun farklı bir yönünün de olduğunu gördüm, ziyaretimde bu beni çok etkiledi. Gerçekten burada olduğum için çok memnunum. Aynı zamanda 2 hafta sonra hem yarışmada ödül kazanan takımı hem de bu müthiş kurtarma ve robotik görevinde yer alarak bunu başarıya ulaştırmış bu takımı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım" diye konuştu.