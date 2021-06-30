T24 LogoT24 Logo
Haberler

Stadyumda sürpriz evlilik teklifi; meşaleler ve havai fişeklerle karşılandı

İnegölspor taraftarı bir genç, sevgilisine stadyumda sürpriz evlilik teklifi yaptı

30 Haziran 2021 20:23

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan İnegölspor taraftarı bir genç, sevgilisine stadyumda sürpriz evlilik teklifi yaptı. 

Mehmet Yavuz isimli genç, arkadaşlarının yanına gidip tanıştırma bahanesiyle sevgilisi Özlem Uslu’yu alıp İnegölspor ilçe stadı kapısına getirdi. Stat içine sevgilisi ile el ele giren genç kadın, Mehmet Yavuz'un arkadaşları tarafından meşaleler ve havai fişekler eşliğinde karşılandı.

Havai fişekleri atılmasının ardından gencin arkadaşları meşaleler yakıp, "Bordoma beyaz olur musun?" yazılı pankart açtı. Sürprizi gören Özlem Uslu ise şaşkınlık yaşadı. Özlem Uslu, sevgilisinin evlenme teklifine ‘evet’ cevabını verdi. Cevabın ardından genç çift, çiftetelli oynadı.

Heyecanını anlatan Mehmet Yavuz, "Bana destek veren arkadaşlarım, İnegölspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri bu stattayım. Evlilik teklifi için en güzel yerin burası olduğunu düşündüm. 1 hafta bu sürpriz için çalıştım. Ve mutluyum" dedi.

Özlem Uslu ise, "Böyle bir şey beklemiyordum. Şaşırdım. Çok güzel oldu. Evet cevabını verdim" dedi.

Kaynak: İHA

evlilik teklifistadyumbursainegöl

Diğer Videolar

Tartıştığı akrabasına otomobiliyle çarparak kaçtı

Milas'ta bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Bize çay attı; oğlum yangından kaçarken kaza yaptı, o halde işe gitti, ekmek davası ekmek

Lübnan'da ambulansın benzini bitince hastaları yürüyerek taşıdılar

Gurbetçi vatandaş: Benim param burada 10 kat ediyor, istediğimi alıyorum ama çevremdeki insanlara üzülüyorum

Kabil'de güzellik salonlarında bulunan kadın fotoğrafları boyayla kapatılıyor

Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24