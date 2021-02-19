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Stadyum açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan peyzaj çalışmalarında 'eksiklik' görünce...

Erdoğan, stadın etrafındaki peyzaj çalışmalarında eksiklik olduğunu söyleyerek Bakan Kasapoğlu'na seslendi

19 Şubat 2021 19:35

Yeni Adana Stadı'nın açılış törenine canlı yayın ile katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadın etrafındaki peyzaj çalışmalarında eksiklik olduğunu söyleyerek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na seslendi. Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik ile de el ele vermek suretiyle de stadyumun etrafındaki peyzaj ve çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Adana Stadı'nın açılış törenine canlı yayın ile bağlandı. 

Öncelikle stat çalışmasında emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür eden Erdoğan, "Burada sayın Bakan'a bir şeyi hatırlatmak istiyorum. O da peyzaj ve çevre düzenlemesinde şu anda belli bir eksikliğin olduğunu ekranda izledim" dedi.

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada çevre ve şehircilikle de el ele verme süratiyle stadyumun etrafında peyzaj ve çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır" ifadelerine yer verdi.

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