Spor eğitmeninin öldürülme anı kameraya yansıdı

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Ali Özden ile Erhan K.'nin kavgası ölümle sonlandı. Erhan K.'nin, Ali Özden'i silahla kovalaması ve arkasından ateş etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, beyaz eşya tamircisi olan evli ve 4 çocuk babası Erhan K.(47), aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden (39) ile karşılaştı. Belindeki silahı çeken Erhan K., Ali Özden'i kovalamaya başladı. Cadde üzerinde bir markete sığınmak için kaçan Özden, Erhan K.'nın arkasından peş peşe ateş etmesi ile ağır yaralandı. Markete yığılan Özden, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Erhan K., Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen Erkan K., tutuklandı. Evli ve 3 çocuk babası olan ve spor eğitmenliği yapan Ali Özden, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından soruşturmayı genişleten ekipler cinayet anının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Erhan K.'nin, elindeki silah ile Ali Özden'i kovalaması, arkasından peş peşe ateş etmesi, bir markete girmeleri, daha sonra marketten kaçması ve vatandaşların telaşı görüldü.