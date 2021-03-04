SpaceX’in roketi Starship, inişten sonra böyle patladı

SpaceX Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.

SpaceX`in kurucusu ve CEO`su Elon Musk`un diğer araçlardan farklı olarak, Mars`a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship`in daha önceki iki demesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.