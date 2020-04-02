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Sözünün sürekli kesildiğini söyleyen profesör canlı yayını terk etti, Didem Arslan tepki gösterdi: Katılmıyorsanız da katılmayın

02 Nisan 2020 09:31

Habertürk’te yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan California Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip Koronavirüs üzerine yapılan tartışma sırasında sürekli sözünün kesildiğini ifade ederek yayını terk etti. Çilingiroğlu'nun yayını terk ederken sergilediği tavıra tepki gösteren moderatör Didem Arslan, "Tercih sizin ama buradaki hocalarıma saygısızlık etmenize asla izin vermem. Buradaki hekimler de çok değerli hekimler. Bir daha katılmıyorsanız da katılmayın canım" dedi. 

Habertürk’te yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programında stüdyodaki konuklara karşı sert bir dil kullanan ve sürekli sözünün kesildiğini ifade ederek diğer konukların konuşmasına fırsat vermeyen Çlingiroğlu, yayını terk etti. Çilingiroğlu'nun tavrına tepki gösteren moderatör  Didem Arslan Yılmaz ise, "Bu bir tartışma programı sözünüzü kesmiyorum. Yayını da dönüp izlerseniz ne kadar daha fazla konuştuğunuzu göreceksiniz. Lütfen buradaki hocalarımızın da bu konudaki görüşlerini söylemesine izin verin. Bu bir tartışma programı, bir panel veya açık oturum değil" dedi. 

Çlingiroğlu'nun tartışmanın devam etmesi üzerine yayını terk etmesinin ardından tepkisi dile getiren Arslan, "Tercih sizin ama buradaki hocalarıma saygısızlık etmenize asla izin vermem. Buradaki hekimler de çok değerli hekimler. Bir daha katılmıyorsanız da katılmayın canım" diye konuştu. 

 

 

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