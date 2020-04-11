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Sosyal mesafenin önemini, fare kapanları ve masa tenisi toplarıyla anlattılar

11 Nisan 2020 12:59

ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafenin Koronavirüs üzerindeki etkisine ilişkin yayınladığı video ile sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin önemine ilişkin bir video hazırladı. Masa tenisi topu ve fare kapanıyla oluşturulan farkındalık videosu sosyal medyada viral haline geldi. Videoda yan yana yerleştirilen fare kapanı ve masa tenisi toplarının üzerine yukarıdan bir top atılıyor. Ardından fare tuzakları kapanmaya başlıyor. Bununla korona virüsün toplum içinde yayılma hızına sosyal mesafenin önemine değiniliyor. Aralıklı yerleştirilen fare kapanlarının arasında ise aynı şekilde atılan masa tenisi topu güvenli bir şekilde sıçrıyor. Yayınlanan videoyla Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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