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Sosyal mesafeli sokak konseri

17 Mayıs 2020 17:53

Bağcılar Belediyesi, günler sonra ikinci kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için bir parkta konser düzenledi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak doyasıya eğlendi.

Bağcılar Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle evlerinden ikinci kez çıkan 65 yaş üstü vatandaşları sokakta yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri hazırladıkları müzik dinletisi ile yaşlı vatandaşları parkta karşılayarak doyasıya eğlenmelerini sağladı. Sanatçıların sosyal mesafe kuralına uyduğu müzik dinletisinde vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak doyasıya eğlendiler. Müziğin ritmine kendini kaptıran bazı yaşlılar karşılıklı göbek attı. Etkinliği çok beğendiğini ifade eden Yalçın Saka, ”70 yaşındayım. Burayı çok beğendim. Stres attım. Çok güzel, evde dura dura sıkılmıştım. Balkondan bakıyorduk hep. Açık hava, yeşillik yetti bize. Stresimizi attık, kurdumuzu döktük” dedi.
Rabia Saka ise ,”Biz Erzincanlıyız üç yıldır orada yaşıyoruz. Gezmeye geldik mahsur kaldık. Eşim stres attı. Eşim güzel oynuyor. Çok oynar. Oynamayı seviyor. Evde de oynar” ifadelerini kullandı.

“Bu organizasyon çok güzeldi”
Haftada bir gün dışarı çıktıklarını söyleyen Mehmet Uslu, ”Geldik burada geziyoruz hanım ile beraber. Evde ayaklarımız uyuştu, biraz ayaklarımız açılsın dedik. Onun için geldik. Burada da tesadüfen oyun havası varmış, kurtlarımızı döktük. Oynadık işte, eski havamız yok. Eski havamız olsa daha güzel oynardık. Bu organizasyon güzeldi. Allah razı olsun belediyeden” dedi.

“Arkadaşlarımla müzik dinliyoruz”
Arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyleyen Ali Boylu, ”70 yaşındayım. Çok güzel bir organizasyon. Arkadaşlarla müzik dinliyoruz. Yani başkanımızın böyle bir organizasyon düzenlemesi güzel. Yaşlıların gönlünü almak çok güzel bir şey. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

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