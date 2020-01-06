Sosyal medyanın kahramanları konuşuyor; 'Bizim Zamanımız' başlıyor...

Sosyal medyanın ünlü isimleriyle ilgili en çok merak ettikleriniz neler? En sevdiğiniz isimler ya da en sinir bozucu olanlar kimler?

Heja Bozyel'in hazırlayıp sunduğu 'Bizim Zamanımız'da her hafta farklı konuklarla sosyal medyanın derinine inilecek.

Makyaj trendlerinden Mars fotoğraflarına kadar her şey konuşulacak.

Bizim Zamanımız her cumartesi T24'te

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