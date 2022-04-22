Sosyal medyada yayınlanan Türkiye pasportu reklamı tepki çekti

T24 Video

Sosyal medyada kendisini avukat olarak tanıtan yabancı uyruklu bir kişinin yayınladığı Türkiye pasaportu reklamı tepki çekti.

Tapu veya yatırıma ilişkin bir belge ile Türkiye pasaportunun hemen alınabileceği mesajını içeren video sosyal medyada tepki çekti. Görüntüleri paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Türk pasaport reklamı. Çok söz söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de avukat olduğu iddia edilen Orwa Abdulrahim isimli kişinin daha önce de "Evinizi avukattan alın" ifadeleriyle birçok video çektiği ve TBMM'yi de ziyaret ettiği videolarla reklamını yaptığı görüldü.