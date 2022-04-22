T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sosyal medyada yayınlanan Türkiye pasportu reklamı tepki çekti

22 Nisan 2022 08:49

T24 Video

Sosyal medyada kendisini avukat olarak tanıtan yabancı  uyruklu bir kişinin yayınladığı Türkiye pasaportu reklamı tepki çekti.

Tapu veya yatırıma ilişkin bir belge ile Türkiye pasaportunun hemen alınabileceği mesajını içeren video sosyal medyada tepki çekti. Görüntüleri paylaşan Zafer Partisi  Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Türk pasaport reklamı. Çok söz söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de avukat olduğu iddia edilen Orwa Abdulrahim isimli kişinin daha önce de "Evinizi avukattan alın" ifadeleriyle birçok video çektiği ve TBMM'yi de ziyaret ettiği videolarla reklamını yaptığı görüldü. 

 

Türkiye pasportu reklamıOrwa AbdulrahimTürkiye pasaportuümit özdağ

Diğer Videolar

McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle tekrar açıldı

Akşener: Bugün gençlerimize bir özür borcumuz var; özgürce yaşayabilecekleri bir ülke borcumuz var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Turkey' yerine 'Türkiye' dedi

EYT'li vatandaş: Kırmızı eti zaten unuttuk; şu zamlardan sonra tavuk eti de alamıyorum

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Öğrenci intiharları; KYK yurtlarında neler oluyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24